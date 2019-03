Wyjątkowe właściwości kozieradki znane są już od dawna. Lecznicza moc nasion tej rośliny wspomaga funkcjonowanie organizmu i wykorzystywana jest przy wielu schorzeniach. Kozieradka stanowi cenne źródło naturalnych minerałów i witamin. Zawiera witaminę A i C oraz witaminę B6. Jest źródłem tiaminy, ryboflawiny, niacyny i kwasu foliowego. Jest także bogata w magnez, żelazo, fosfor, wapń i potas. Nasiona kozieradki pomagają między innymi obniżyć poziom złego cholesterolu, oraz wykazują działanie obniżające poziom glukozy we krwi. Wspomagają także redukcję tkanki tłuszczowej.

Kozieradka mielona Ol’Vita to aromatyczny dodatek, który wzbogaci codzienne menu w cenne dla organizmu składniki i podkreśli smak wielu dań. Doskonale sprawdzi się jako składnik past, farszu i marynat. Wspaniale komponuje się z twarożkiem, sałatkami, surówkami. Świetnie pasuje do dań z warzyw, mięs, zapiekanek, makaronu. Można ją dodać do zup, sosów, dipów a także konfitur i miodu.

Kozieradka mielona Ol’Vita dostępna jest w wygodnym opakowaniu zamykanym strunowo, dzięki czemu łatwiej ją dozować i przechowywać, a także utrzymać jej świeżość na dłużej.

Marka: Ol’Vita

Pojemność: 250 g

Sugerowana cena: ok 17 zł

