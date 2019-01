Mąka z orzecha włoskiego Ol’Vita powstaje z częściowo odtłuszczonych orzechów włoskich klasy premium. Dzięki odtłuszczeniu mąka ma znacznie mniej kalorii niż orzechy włoskie, a jednocześnie zachowuje wspaniałe walory smakowe i pełny aromat orzecha włoskiego. Mąka Jest 100% naturalna, nie zawiera konserwantów, sztucznych barwników i aromatów. Stanowi cenne źródło naturalnych minerałów, witamin z grupy B, witaminy E i C oraz białka roślinnego. Zawiera znaczne ilości cynku wspomagającego kondycję skóry, włosów i paznokci. Jest także bogata w magnez, żelazo, fosfor, wapń i potas. Spora dawka błonnika oraz inne cenne składniki zawarte w mące z orzecha włoskiego są bezcenne w wielu procesach w organizmie, mają wpływ na zdrowie i właściwą kondycję człowieka.

Mąka z orzecha włoskiego premium Ol’Vita to wspaniały, wartościowy dodatek, który wzbogaci codzienne menu i znacznie roszszerzy możliwości kulinarne. Doskonały smak i wyrazisty aromat pozwoli na tworzenie nowych przepisów oraz odmieni wiele znanych potraw, nadając im nowego charakteru. Mąka idealnie nadaje się do wszelkich wypieków wytrawnych i słodkich. Jest doskonała do chlebów, bułek, ciastek, placków, a także naleśników czy makaronów. Świetnie zagęszcza zupy i sosy, wzbogaca kotlety i farsze. Sprawdza się też jako wartościowy, surowy dodatek do past kanapkowych, musli, jogurtów, zdrowych koktajli lub smoothie.

Mąka Ol’Vita dostępna jest w wygodnym opakowaniu zamykanym strunowo, dzięki czemu łatwiej ją dozować i przechowywać, a także utrzymać jej świeżość na dłużej.

Marka: Ol’Vita

Pojemność: 250 g

Sugerowana cena: ok 17 zł

www.Ol’Vita.pl